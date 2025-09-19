Новый подрядчик за 30 миллионов построит ливнёвку на Красном Пути в Омске

На строительство ливневой канализации по улице Красный Путь от Берёзовой до Телецентра выбран новый подрядчик. Согласно результатам аукциона, на выполнение работ была подана всего одна заявка, которая полностью удовлетворяет условиям. В связи с этим компания, подавшая заявку, была признана победителем, и с ней будет заключён договор по начальной цене. Стоимость контракта составит 29,6 млн рублей. Имя подрядчика на данный момент не раскрыто на сайте госзакупок.