Новый подрядчик за 30 миллионов построит ливнёвку на Красном Пути в Омске

На строительство ливневой канализации по улице Красный Путь от Берёзовой до Телецентра выбран новый подрядчик. Согласно результатам аукциона, на выполнение работ была подана всего одна заявка, которая полностью удовлетворяет условиям. В связи с этим компания, подавшая заявку, была признана победителем, и с ней будет заключён договор по начальной цене. Стоимость контракта составит 29,6 млн рублей. Имя подрядчика на данный момент не раскрыто на сайте госзакупок.
Срок завершения всех работ по строительству ливневой канализации установлен до 20 октября, как указано в проекте договора.
Ранее работы по строительству ливневки на Красном Пути вело ООО «Градстрой». В мае этого года с компанией был заключён контракт на сумму 29,6 млн рублей. Согласно условиям контракта, до 1 июля 2025 года «Градстрой» должен был завершить укладку лотков и установку гранитных бордюров. Однако компания не успела выполнить работы в срок, и договор был расторгнут, в результате чего строительство ливневой канализации было приостановлено.