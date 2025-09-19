Кому в Севастополе с 1 октября повысят зарплату

По всей России с 1 октября отдельные категории бюджетников начнут получать зарплату на 7,6% больше. Соответствующий указ был подписан в августе. Уточняется, что индексация оплаты труда коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий. На эти цели в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиардов рублей.