Коллективы волгоградских ЦРБ пополнили 40 земских врачей

Наряду с этим в Волгоградской области с 2023 года введены дополнительные финансовые меры для специалистов, решивших продолжить работу в сельских медучреждениях после завершения программы «Земский доктор/фельдшер». В частности, только в 2024 году выплаты в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей получили 48 человек.