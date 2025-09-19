Коллективы волгоградских ЦРБ пополнили 40 земских врачей

Как сообщили в региональной администрации, с начала 2025 года центральные районные больницы пополнились новыми медицинскими кадрами.
В частности, благодаря программе «Земский доктор/фельдшер» в них приступили к работе 40 врачей и 10 специалистов со средним медицинским образованием.
Согласно данным комитета здравоохранения, медицинские специалисты были направлены в различные лечебные учреждения региона. Врач-анестезиолог-реаниматолог был назначен в Суровикинскую ЦРБ. Новые терапевты появились в Чернышковской, Серафимовичской и в Светлоярской ЦРБ.
Кроме того, четыре педиатра трудятся в Светлоярской, Николаевской, Еланской ЦРБ и Камышинской детской городской больнице. Штат ЦРБ Клетского муниципального района пополнился врачом-онкологом, а в Ленинскую ЦРБ прибыл врач-эпидемиолог.
К слову, для медицинских специалистов, решивших переехать в сельские населенные пункты с численностью менее 50 тыс. человек, программой «Земский доктор/фельдшер» предусматривается единовременная компенсационная выплата в размере от 1 до 1,5 млн рублей.
Стоит отметить, что в текущем году в рамках программы планируется привлечь 72 врача и 46 медицинских работников среднего звена.
Напомним, согласно задачам, поставленным губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, развитие сферы здравоохранения и укрепление ее кадрового состава являются приоритетными направлениями.
В настоящее время регион активно занимается обеспечением медицинскими кадрами сельских больниц и поликлиник, используя ресурсы федерального проекта «Медицинские кадры» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и региональных программ поддержки.
Наряду с этим в Волгоградской области с 2023 года введены дополнительные финансовые меры для специалистов, решивших продолжить работу в сельских медучреждениях после завершения программы «Земский доктор/фельдшер». В частности, только в 2024 году выплаты в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей получили 48 человек.
Также в июне 2025 года утвержден список специальностей среднего медицинского персонала, которые могут участвовать в губернаторской программе с единовременной выплатой в 1 млн рублей.
Аналогичная мера поддержки для врачей дефицитных специальностей была введена главой региона в 2024 году. Так, при трудоустройстве в государственные медицинские учреждения они получают единовременную выплату в размере 2 млн рублей.