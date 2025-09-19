В Нижегородской области снизились цены: что подешевело в августе

Цены на непродовольственные товары в регионе в августе также увеличились. Однако, как отмечает регулятор, в годовом выражении они подорожали заметно меньше, чем продукты и услуги. Среди непродовольственных товаров бензин подорожал на 1,1%, а средства связи — на 2,38%. При этом в августе снизились цены на железнодорожные билеты, проживание в гостиницах и услуги санаторно-курортного лечения.