В Нижегородской области снизились цены: что подешевело в августе

Годовая инфляция в регионе также пошла на спад, составив 7,86%. Это ниже среднероссийского показателя, который в августе достиг 8,14%.
Основной вклад в снижение цен внесли продукты питания, подешевевшие в среднем на 1,02%. Также наблюдалось удешевление ряда услуг. Среди продуктов сильнее всего подешевели овощи — на 4,12%. Существенное снижение цен зафиксировано на макаронные изделия и гречневую крупу — на 6,63%. Рекордное падение стоимости показали куриные яйца, которые стали дешевле почти на 37%. В то же время некоторые категории товаров продемонстрировали рост цен.
Так, в августе молочная продукция подорожала на 0,04%, кондитерские изделия — на 0,65%, а мясо — на 1,15%.
Небольшой рост цен также зафиксирован на чай и кофе (1,21%), хлеб (1,28%) и сахар (1,31%).
Цены на непродовольственные товары в регионе в августе также увеличились. Однако, как отмечает регулятор, в годовом выражении они подорожали заметно меньше, чем продукты и услуги. Среди непродовольственных товаров бензин подорожал на 1,1%, а средства связи — на 2,38%. При этом в августе снизились цены на железнодорожные билеты, проживание в гостиницах и услуги санаторно-курортного лечения.
Ранее сообщалось, что Центробанк снизил ключевую ставку до 17%.