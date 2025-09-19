Максим Решетников: сектор МСП в России продолжает последовательно расти

«Инвесторы продолжают системно финансировать российские проекты. В частности, по итогам прошлого года вложения в основной капитал в реальном выражении выросли почти на 7,5%. Это предопределило динамику экономики в целом. Напомню, рост российской экономики в прошлом году был выше среднемировых уровней. Нужно совершенствовать механизмы и условия для вовлечения инвестиций, чтобы стимулировать дальнейший рост. По поручению президента правительство формирует национальную модель целевых условий ведения бизнеса, которая определит основные направления усилий на ближайшие пять лет».