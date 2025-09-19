Bloomberg: кризис на судостроительном заводе НАТО подрывает оборонные усилия Европы

Группа Damen, чья штаб-квартира находится в голландском Горинхеме, объединяет 55 компаний по всему миру, в ней работает около 12 000 человек, а ее выручка в 2023 году превысила 3 млрд евро, говорится в статье.
По сведениям Bloomberg, Damen строит два противолодочных фрегата для Нидерландов, два фрегата для ВМС Бельгии, немецкие фрегаты проекта F126 (самые большие корабли во флоте ФРГ) и проектирует новые корабли противовоздушной обороны и управления, а также десантные транспортные корабли для военно-морских сил Нидерландов.
Потенциальные обвинительные приговоры, включая штрафы и отстранение от участия в тендерах, могут нанести ущерб Damen и голландской промышленности в целом и осложнить планы континента по перевооружению, считает издание.
Ник Чайлдс, старший научный сотрудник по военно-морским силам и безопасности на море Международного института стратегических исследований подчеркнул, что в Европе существует «лишь ограниченное число судостроителей, которые могут создавать высококлассные современные военные корабли». В военное время решающее значение будет иметь способность НАТО обнаруживать и уничтожать подводные лодки противника, а Damen строит военные корабли, которые как раз необходимы для этой миссии, пояснил Сидхарт Каушал, старший научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил (RUSI*).
Если у такого судостроителя, как Damen, возникнут проблемы, это будет иметь довольно серьезные последствия, и не только для Нидерландов.
Damen подозревают во взяточничестве, подделке документов и отмывании денег в период с 2006 по 2017 год, а также в нарушении санкций, введенных против России после начала боевых действий на Украине в 2022 году. В документах голландской прокуратуры говорится, что Damen якобы поставляла «товары и технологии, которые могли способствовать военно-техническому укреплению России и/или развитию ее оборонного сектора». Bloomberg же уточняет, что дело о санкциях касается «поставки в Россию очень ограниченного количества гражданских кранов, которая осуществлялась в рамках действующего на тот момент законодательства о санкциях».
Более того, немецкие законодатели недавно заморозили выплату Damen в размере 671 млн евро за шесть кораблей F126 после того, как компания не выполнила план по поставке. В общей сложности Германия должна заплатить за фрегаты около 9 млрд евро. Этот шаг ФРГ спровоцировал «временную проблему с денежными потоками» у Damen, после чего ее пришлось спасать нидерландским властям.
Судебный процесс по делу о коррупции против Damen должен начаться 24 ноября, а по делу о нарушении санкций — до конца года.
* Институт RUSI признан в РФ нежелательной организацией