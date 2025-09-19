Bloomberg: кризис на судостроительном заводе НАТО подрывает оборонные усилия Европы

Damen подозревают во взяточничестве, подделке документов и отмывании денег в период с 2006 по 2017 год, а также в нарушении санкций, введенных против России после начала боевых действий на Украине в 2022 году. В документах голландской прокуратуры говорится, что Damen якобы поставляла «товары и технологии, которые могли способствовать военно-техническому укреплению России и/или развитию ее оборонного сектора». Bloomberg же уточняет, что дело о санкциях касается «поставки в Россию очень ограниченного количества гражданских кранов, которая осуществлялась в рамках действующего на тот момент законодательства о санкциях».