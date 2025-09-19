Приставы арестовали имущество «Сибирско-Уральской медиакомпании»

В свою очередь, холдинг «Корпорация СТС» отвергает обвинения в незаконной приватизации ГУП «Облкоммунэнерго» и считает, что Генпрокуратура «была введена в заблуждение» оппозиционными Telegram-каналами. Компания заявила, что «Облкоммунэнерго» создано на основе государственно-частного партнерства с правительством Свердловской области, которому принадлежит блокирующий пакет акций и которое участвует в принятии всех решений, в том числе по направлению использования денежных средств. В корпорации сообщали, что Биков и Бобров постоянно проживают в России, являются российскими налогоплательщиками, все их имущество и бизнес в РФ.