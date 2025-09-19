Приставы арестовали имущество «Сибирско-Уральской медиакомпании»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Судебные приставы арестовывают имущество «Сибирско-Уральской медиакомпании» (ООО «СУМК»), куда входит редакция URA.RU, в рамках исполнительного производства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главном межрегиональном управлении ФССП РФ.
«В Главном межрегиональном (специализированном) управлении Федеральной службы судебных приставов на принудительном исполнении находится исполнительное производство в отношении ООО “Сибирско-Уральская Медиакомпания”. Предметом исполнения является наложение ареста», — сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что судебный пристав принимает комплекс мер принудительного характера, направленный на исполнение решения суда.
В пятницу екатеринбургская редакция информационно-аналитического агентства URA.RU сообщила, что сегодня в екатеринбургский офис агентства пришли судебные приставы. Они доставили исполнительный лист на арест имущества учредителя — «Сибирско-Уральской медиакомпании». Это связано с привлечением «СУМК» в качестве третьего лица к рассмотрению иска Генпрокуратуры о национализации активов группы бизнесменов. Редакция работает в штатном режиме.
В пятницу адвокат издания URA.RU Павел Бабиков уточнял РИА Новости, что приход судебных приставов в редакцию связан с принятием обеспечительных мер в отношении учредителя, которому запрещено распоряжаться, продавать имущество. Однако ограничений на хозяйственную деятельность нет, подчеркивал юрист.
Как следует из данных картотеки гражданского дела, в списке сторон по иску о конфискации уральского коммунального холдинга «Корпорация СТС», действительно, проходит в качестве третьего лица ООО «Сибирско-Уральская Медиакомпания». При этом с момента подачи искового заявления количество компаний, привлекаемых в качестве третьих лиц, выросло, а информация о некоторых из них скрыта.
Ранее главный редактор URA.RU Диана Козлова поясняла РИА Новости, что сведения о включении их учредителя в список третьих лиц по иску Генпрокуратуры РФ доведены до сотрудников, но подробности она не раскрыла, сославшись на закон о коммерческой тайне.
Иск Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга «Корпорация СТС» поступил в Ленинский районный суд Екатеринбурга и был зарегистрирован 10 сентября, а 22 сентября пройдет предварительное заседание, по иску наложены обеспечительные меры, в понедельник сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по той же картотеке дела, уже выдано свыше 150 исполнительных листов.
Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, живущие в Австрии и выводящие доходы холдинга за рубеж, следует из иска, с которым ознакомилось РИА Новости. Ответчиками выступают 14 человек и 20 компаний. Среди них бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.
Как поясняется в документе, Генеральная прокуратура РФ выявила нарушения антикоррупционного законодательства в действиях чиновников правительства Свердловской области, ГУП «Облкоммунэнерго» и его дочерних структур, выполняющих социально полезные публичные функции. Прокуроры выяснили, что производственный комплекс «Корпорации СТС» был сформирован за счет госпредприятия «Облкоммунэнерго», которым ответчики завладели незаконно.
Генпрокуратура в иске просит обратить в доход РФ, в частности, акции АО «Облкоммунэнерго» (75%), принадлежащие АО «СУЭНКО», акции которой, в свою очередь, зарегистрированы на ООО «Корпорация СТС».
Прокуратура утверждает, что «Корпорация СТС» монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном и Ямало-Ненецком автономном округах, пользуясь покровительством чиновников. Бенефициарами выступили Артем Биков и Алексей Бобров, которые, по сведениям прокуратуры, вывели за рубеж в обход указа президента более 12 миллиардов рублей.
Во вторник на встрече с екатеринбургскими журналистами замгубернатора Олег Чемезов первые прокомментировал «свое участие» в иске Генпрокуратуры РФ, заявив, что эта история его удивила, а на данный момент «его счета и счета его супруги арестованы». Он отмечал, что обысков у него не было, уголовное дело не возбуждено, но домой приходили судебные приставы.
В свою очередь, холдинг «Корпорация СТС» отвергает обвинения в незаконной приватизации ГУП «Облкоммунэнерго» и считает, что Генпрокуратура «была введена в заблуждение» оппозиционными Telegram-каналами. Компания заявила, что «Облкоммунэнерго» создано на основе государственно-частного партнерства с правительством Свердловской области, которому принадлежит блокирующий пакет акций и которое участвует в принятии всех решений, в том числе по направлению использования денежных средств. В корпорации сообщали, что Биков и Бобров постоянно проживают в России, являются российскими налогоплательщиками, все их имущество и бизнес в РФ.