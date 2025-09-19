У жителей Пермского края обнаружили американский вертолёт и яхту из Канады

Яхта из Канады и американский вертолёт обнаружились у жителей Пермского края, сообщает v-kurse.ru.
Об этом порталу рассказали в управлении Федеральной налоговой службы региона. По словам руководителя ведомства Натальи Гуровой, в 2025 году жители Прикамья задекларировали больше 15 тысяч водных судов и 61 воздушное транспортное средство.
Самым дорогим водным транспортом, находящимся у физических лиц, оказались пассажирские теплоходы (их три), буксир Волгарь и яхта, произведённая канадской фирмой Doral. Среди воздушных судов самыми дорогими оказались самолёты модели АН-2, вертолёт Bell 407 (производства США) и самолёты Piper PA-23 (также производства США).
В налоговой службе также сообщили, что ещё 1,3 тысячи водных судов и 131 воздушное были зарегистрированы на юридических лиц. Почти половина воздушных — 56 единиц — принадлежит одной компании.