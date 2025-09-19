Петербургская компания LADOGA прокомментировала визит полиции на свой склад

«По имеющейся у нас информации, продукция компании, ранее проданная в розничном магазине, была обнаружена правоохранителями при проверке одного из заведений общепита Петербурга, не имеющего надлежащего разрешения для реализации алкогольной продукции. Это и послужило поводом для проверки контрагентов нашей организации», — сообщили «Фонтанке» в компании.
LADOGA сотрудничает с правоохранительными органами, руководство находится на своих местах, а проверка не повлияла на производство. В компании уверяют, что все ключевые структуры работают в штатном режиме.
Ранее «Фонтанка» сообщала об оперативных мероприятиях на Московском шоссе, 13, к. 9.