Петербургская компания LADOGA прокомментировала визит полиции на свой склад

«По имеющейся у нас информации, продукция компании, ранее проданная в розничном магазине, была обнаружена правоохранителями при проверке одного из заведений общепита Петербурга, не имеющего надлежащего разрешения для реализации алкогольной продукции. Это и послужило поводом для проверки контрагентов нашей организации», — сообщили «Фонтанке» в компании.