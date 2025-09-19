В Симферополе за 791 млн рублей достроят школу на 500 мест

В Симферополе планируют достроить школу на 500 мест, на эти цели потратят 791,4 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
Согласно документу, единственным подрядчиком стало ООО «Монолит-Бетон». Компания должна достроить школу в микрорайоне Марьино. Образовательное учреждение рассчитано на 500 мест. За выполнение работ подрядчик получит 791 431 747 рублей 76 копеек.
«Предельный срок, на который заключается контракт, — 30 июня 2027 года», — говорится в распоряжении.