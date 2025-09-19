Государство в лице БелЖД получит долю совместного белорусско-швейцарского предприятия

Совмин постановил принять безвозмездно до 31 декабря 2025 года из собственности акционерного общества «Интеррейл Холдинг» (Швейцария) в собственность Беларуси и хозяйственное ведение транспортного РУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги» долю в уставном фонде совместного белорусско-швейцарского ООО Трансрэйл-БЧ" в размере 50% уставного фонда стоимостью 25 тысяч долларов.