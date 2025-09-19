Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин пообщался с работниками «Мотовилихинских заводов» в Перми

Путин поздравил работников «Мотовилихинских заводов» с Днем оружейника.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День оружейника пообщался с работниками «Мотовилихинских заводов» в Перми, где выпускаются передовая ствольная артиллерия и РСЗО, передает корреспондент РИА Новости.

Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на «Мотовилихинские заводы».

Это градообразующее предприятие Перми. Здесь выпускают в том числе передовую ствольную артиллерию и РСЗО. Это единственное в стране артиллерийское производство полного цикла.

Глава государства встретился с работниками предприятия и поздравил их с Днем оружейника.