«Завершить вовремя»: Дятлова проверила ремонт дворов и спортплощадок в Калининграде

Начинаем подводить итоги того, что сделано за год. И параллельно строим планы на 2026 год. Дворы и площадки — не столь масштабные проекты, как новые мосты, школы или детские сады, но это не менее важная работа, которую требуется проводить в Калининграде. Поэтому продолжим этим заниматься и дальше, — рассказала Дятлова.