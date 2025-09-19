«Завершить вовремя»: Дятлова проверила ремонт дворов и спортплощадок в Калининграде

Глава городской администрации Елена Дятлова проверила ремонт дворов и спортивных площадок. Большинство объектов находится в завершающей стадии работ.
На улице Портовой подрядчик заканчивает ремонт спортивной площадки. Там осталось уложить резиновое покрытие. На это потребуется несколько дней.
Ремонт дворовых территорий на улицах Комсомольской, 33, 35 и Кирова, 25−27 уже завершили. Жильцы высказали благодарность администрации за организацию работ.
Начинаем подводить итоги того, что сделано за год. И параллельно строим планы на 2026 год. Дворы и площадки — не столь масштабные проекты, как новые мосты, школы или детские сады, но это не менее важная работа, которую требуется проводить в Калининграде. Поэтому продолжим этим заниматься и дальше, — рассказала Дятлова.
Кроме того, глава администрации посетила новую площадку для сбора мусора на улице Ракитной. Там установили деревянной ограждение и выложили участок плиткой. Вскоре на территории появятся мусорные контейнеры и ограждающие конструкции, чтобы не парковался личный транспорт.
Всего в 2025 году запланировано благоустройство 17 дворовых территорий на сумму около 240 миллионов рублей. Также в порядок приведут девять спортивных площадок и построят две новые — на набережной Карбышева и улице Курортной. Все работы должны завершить до конца года.