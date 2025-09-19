Вопросы финансов, развитие цифровых активов обсудили центробанки Беларуси и России

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуальные вопросы банковской и финансовой сфер обсудили сегодня председатель правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко и председатель Банка России Эльвира Набиуллина в столице Башкортостана, где проходит 62-е заседание Межбанковского валютного совета центральных банков двух стран, сообщает БЕЛТА.
Как подчеркнул Роман Головченко, развитие рынка цифровых финансовых активов и внедрение цифровых валют — это закономерный этап эволюции финансовой системы, продиктованный развитием информационных технологий.
По итогам заседания Роман Головченко и Эльвира Набиуллина подписали положение о совместной надзорной коллегии, предусмотренное белорусско-российским соглашением о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком, рассказали в пресс-службе Нацбанка.
Принято решение о том, что 63-е заседание Межбанковского валютного совета пройдет в первом полугодии 2026 года в Беларуси.
Также Роман Головченко и Эльвира Набиуллина возложили цветы к мемориальному комплексу в честь Героя России Минигали Шаймуратова.
В этот же день руководители центробанков Беларуси и России встретились с главой Башкортостана Радием Хабировым и руководителем правительства республики Андреем Назаровым.
«Мы сегодня очень подробно рассматривали и экономическую ситуацию, складывающуюся в Республике Беларусь, в Российской Федерации, меры, которые принимаются в части ценовой, финансовой стабильности. Мы в очень непростых условиях находимся. И в этой связи от выверенности действий зависит очень многое — устойчивость, самое главное», — сделал акцент Роман Головченко.
Стороны рассмотрели и вопрос о совместном платежном балансе. «Не может не радовать, что, несмотря на все сложности, темпы не сбавляются в целом между Республикой Беларусь и Российской Федерацией — это касается и торгового оборота, и кредитно-инвестиционного сотрудничества. В любой самой сложной обстановке можно работать, если есть мотивированные люди, которые хотят добиться результата и сделать лучше для своей страны», — резюмировал председатель правления Нацбанка Беларуси. -0-