Вопросы финансов, развитие цифровых активов обсудили центробанки Беларуси и России

Стороны рассмотрели и вопрос о совместном платежном балансе. «Не может не радовать, что, несмотря на все сложности, темпы не сбавляются в целом между Республикой Беларусь и Российской Федерацией — это касается и торгового оборота, и кредитно-инвестиционного сотрудничества. В любой самой сложной обстановке можно работать, если есть мотивированные люди, которые хотят добиться результата и сделать лучше для своей страны», — резюмировал председатель правления Нацбанка Беларуси. -0-