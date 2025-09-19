Путин проверил готовность новых российских самолетов

России удалось сохранить базу, сейчас ее восстановили и занимаются уже перспективными разработками, отметил главный эксперт Института экономики и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. «Двигателестроение в авиации — самый сложный и системный сектор. Если планеры делают в небольшом количестве стран, то способных выпускать авиационные двигатели можно пересчитать по пальцам одной руки. В условиях санкций импортозамещение становится уже не просто какой-то рыночной историей. Это связано с суверенитетом страны, поэтому это важнее направление, от успехов в нем зависит очень многое в целом», — резюмировал собеседник URA.RU.