Путин проверил готовность новых российских самолетов

Президент Владимир Путин посетил в сентябре уже второй завод, где делают двигатели для самолетов.
Президент Владимир Путин уделил особое внимание созданию отечественных авиадвигателей — главной детали самолета. В ходе рабочей поездки в Пермь 19 сентября ему доложили о перспективном двигателе ПД-35 и других наработках. Президент уже второй раз за месяц посещает заводы, где делают авиадвигатели, — 5 сентября он ездил в Самару. Как объяснили эксперты URA.RU, перед Россией стоит задача выпустить целую серию полностью отечественных самолетов, и она сможет это сделать — благодаря советским и новейшим технологиям.
В Перми Путину представили планы развития «ОДК-Авиадвигатель» и рассказали о программе создания российских двигателей большой тяги. К ним относится авиадвигатель ПД-35 — это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн.
ПД-35 разрабатывается на базе ПД-14 (на фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU.
Реализация программы «Двигатель ПД-35» началась в 2017 году. Для него разработаны и внедряются 20 новых критических технологий — инновационных, уникальных и полностью отечественных. Это новые материалы, покрытия, конструктивные решения, технологии проектирования и изготовления деталей. Например, создается рабочая лопатка вентилятора из полимерных композиционных материалов — она на 40% легче титановой.
Сейчас ПД-35 проходит второй этап испытаний. Технологии, используемые при его разработке, лягут в основу создания семейства турбореактивных двигателей большой мощности.
Буквально накануне, 18 сентября, президент отметил значительные успехи России в авиастроении, переход к созданию собственных двигателей для самолетов. На встрече с лидерами парламентских фракций в Ново-Огарево Путин заявил, что подобных результатов не было в стране со времен СССР. В качестве примера он привел «младшего брата» ПД-35 — ПД-14.
«Четыре страны всего делают подобные двигатели. Это точно одно из наших конкурентных преимуществ в реальном секторе экономики», — отметил Путин.
МС-21−310 с ПД-14 проходит летные испытанияФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Первый полет самолета МС-21−310 с ПД-14 состоялся в 2020 году. Сейчас продолжаются летные испытания самолета. «Но нам нужен двигатель для широкофюзеляжного и дальнемагистрального самолета, это ПД-35», — подчеркнул Путин. Уже спустя 24 часа президенту докладывали о работе над этим двигателем. В Перми также делается двигатель четвертого поколения ПС-90А для самолетов Ил-96, Ту-214, Ил-76МД-90 и других.
Примечательно, что 5 сентября Путин уже занимался авиацией. Тогда он посетил самарский «ОДК-Кузнецов», где тоже производят и разрабатывают двигатели.
В Перми делают двигатели ПД-14, ПС-90А, ПД-35Фото: инфографика URA.RUРоссии нужно создать линейку разных самолетов, где двигатель — важнейшая частьФото: Илья Московец © URA.RU.
Такое внимание президента к отрасли объясняется тем, что перед Россией стоит задача создать целую серию новых полностью отечественных самолетов, а двигатели в них — важнейшая часть, считает генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев. «Мы давно уже ждем полностью российские самолеты МС-21−310, Sukhoi Superjet 100, Ил-114−300. На каждое воздушное судно нужно по два двигателя. Плюс еще должны быть запасные, потому что у двигателей есть ресурс на определенное количество часов, их нужно менять, обслуживать», — пояснил авиаэксперт.
России удалось сохранить базу, сейчас ее восстановили и занимаются уже перспективными разработками, отметил главный эксперт Института экономики и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. «Двигателестроение в авиации — самый сложный и системный сектор. Если планеры делают в небольшом количестве стран, то способных выпускать авиационные двигатели можно пересчитать по пальцам одной руки. В условиях санкций импортозамещение становится уже не просто какой-то рыночной историей. Это связано с суверенитетом страны, поэтому это важнее направление, от успехов в нем зависит очень многое в целом», — резюмировал собеседник URA.RU.