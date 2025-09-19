ЦБ объяснил, почему не использует ИИ при принятии решений по ключевой ставке

Банк России не использует искусственный интеллект (ИИ) для принятия решений о ключевой ставке, анализа инфляции или ожиданий по ней. Об этом сообщили в Центральном банке, отвечая на вопросы граждан в Telegram-канале.
В ЦБ пояснили, что решения по ключевой ставке и другим важным вопросам принимает исключительно совет директоров, опираясь на экспертную оценку. Искусственный интеллект пока не играет важной роли в этих процессах, но помогает аналитикам и экономистам быстрее и точнее обрабатывать большие объемы данных. Это позволяет лучше понимать текущую экономическую ситуацию. Однако в банке отметили, что для полноценного применения ИИ нужно больше исторических данных, которых сейчас недостаточно.
Министерство финансов РФ тем временем разработало несколько сценариев для федерального бюджета на 2026 год. По словам министра финансов Антона Силуанова, наиболее вероятным считается вариант, при котором ключевая ставка составит 12−13%. Эти данные лягут в основу формирования бюджета.