ЦБ объяснил, почему не использует ИИ при принятии решений по ключевой ставке

В ЦБ пояснили, что решения по ключевой ставке и другим важным вопросам принимает исключительно совет директоров, опираясь на экспертную оценку. Искусственный интеллект пока не играет важной роли в этих процессах, но помогает аналитикам и экономистам быстрее и точнее обрабатывать большие объемы данных. Это позволяет лучше понимать текущую экономическую ситуацию. Однако в банке отметили, что для полноценного применения ИИ нужно больше исторических данных, которых сейчас недостаточно.