ЦБ РФ назвал высокую ключевую ставку жаропонижающим для температурящей экономики

Банк России объяснил, что высокая ключевая ставка сейчас необходима для экономики, которая страдает от перегрева. Она сравнима с жаропонижающим для температурящей экономики, и действует как средство для снижения инфляции, сообщили в Telegram-канале ЦБ.
«Высокая ключевая ставка Банка России в настоящее время является жаропонижающей таблеткой для температурящей экономики — горько, но необходимо», — уточнили в ЦБ.
Регулятор подчеркнул, что ключевая ставка направлена на поддержание низкой и стабильной инфляции. Высокая инфляция создает больше проблем для бизнеса, чем временно повышенные ставки, отметили в Центробанке.
По словам представителей ЦБ, рост кредитной нагрузки касается только тех предприятий, которые постоянно зависят от заемных средств. В то же время высокая инфляция негативно сказывается на всех участниках экономики.
Кроме того, Банк России уточнил, что не использует искусственный интеллект для принятия решений о ключевой ставке или анализа инфляционных ожиданий. В ЦБ пояснили, что такие решения принимает совет директоров на основе экспертных оценок. Искусственный интеллект лишь помогает аналитикам быстрее обрабатывать большие объемы данных, чтобы лучше оценивать экономическую ситуацию.