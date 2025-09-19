ЦБ РФ назвал высокую ключевую ставку жаропонижающим для температурящей экономики

Кроме того, Банк России уточнил, что не использует искусственный интеллект для принятия решений о ключевой ставке или анализа инфляционных ожиданий. В ЦБ пояснили, что такие решения принимает совет директоров на основе экспертных оценок. Искусственный интеллект лишь помогает аналитикам быстрее обрабатывать большие объемы данных, чтобы лучше оценивать экономическую ситуацию.