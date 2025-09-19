Почти 40% биржевого экспорта белорусской сельхозпродукции в Россию пришлось на долю Московской области

В стоимостном выражении на долю московских компаний пришлось 39% всего объема биржевого экспорта сельхозпродукции в Россию. В абсолютных цифрах это более $232 млн. При этом самыми востребованными товарными позициями у участников торгов из Московской области были сливочное масло с удельным весом 51%, а также мясопродукты и сухое молоко с удельным весом 23% и 17% соответственно. Такая информация была представлена в ходе делового семинара по вопросам биржевой торговли, организованного БУТБ совместно с Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Мероприятие прошло в Москве в рамках международной выставки продуктов питания WorldFood Moscow 2025.