Почти 40% биржевого экспорта белорусской сельхозпродукции в Россию пришлось на долю Московской области

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московская область стала крупнейшим рынком сбыта продукции агропромышленного комплекса Беларуси среди российских регионов по результатам биржевых торгов, проходивших на Белорусской универсальной товарной бирже в январе — августе 2025 года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.
В стоимостном выражении на долю московских компаний пришлось 39% всего объема биржевого экспорта сельхозпродукции в Россию. В абсолютных цифрах это более $232 млн. При этом самыми востребованными товарными позициями у участников торгов из Московской области были сливочное масло с удельным весом 51%, а также мясопродукты и сухое молоко с удельным весом 23% и 17% соответственно. Такая информация была представлена в ходе делового семинара по вопросам биржевой торговли, организованного БУТБ совместно с Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Мероприятие прошло в Москве в рамках международной выставки продуктов питания WorldFood Moscow 2025.
Помимо особенностей белорусской биржевой платформы и практических аспектов использования инструментов БУТБ, на семинаре были обсуждены перспективы увеличения биржевого товарооборота Беларуси и Московской области в сегменте АПК. Например, в части экспорта белорусских товаров значительные резервы роста имеются по таким позициям, как сливочное масло, сухое цельное и обезжиренное молоко, сычужные сыры и творог, мясо и мясные полуфабрикаты, аминокислоты и пшеничный глютен.
«На бирже работают ведущие производители всего спектра продукции сельского хозяйства, импортируемой в Москву и Московскую область. Это позволяет в сжатые сроки находить поставщиков в Беларуси и осуществлять закупки любого объема, заключая сделки с одним или сразу с несколькими белорусскими предприятиями АПК. Поэтому для многих московских компаний, занимающихся оптовой торговлей продуктами питания, биржевая площадка выполняет функцию одного окна, через которое можно получить прямой доступ на рынок Беларуси», — прокомментировали в пресс-службе БУТБ.
С начала года на БУТБ пришли 144 новые компании из Московской области, и на данный момент общее количество участников биржевых торгов из этого региона составляет 1473.
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ — одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция — содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры. -0-