Повторится ли в России кризис 2008 года

Экономист оценила возможность повторения кризиса 2008 года.
В ближайшие годы повторения мирового экономического кризиса, подобного событиям 2008 года, не ожидается. Об этом сообщила экономист, основатель консалтинговой компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева. По ее словам, несмотря на замедление глобального роста и отдельные уязвимости в отдельных секторах, текущая ситуация отличается от той, что наблюдалась полтора десятилетия назад.
«Сегодня ситуация иная: глобальная экономика замедляется, но системных провалов, подобных тем, что были полтора десятилетия назад, пока не зафиксировано. Международный валютный фонд и Всемирный банк отмечают снижение темпов роста в 2025 году, однако речь идет скорее о постепенном охлаждении, а не о лавинообразном падении», — прокомментировала Вепренцева. Об этом она заявила в интервью Life.ru.
Она напомнила, что причиной кризиса 2008 года стал ипотечный пузырь в США, который быстро вызвал банковскую нестабильность и распространился на мировую экономику. Сейчас же главные риски аналитик видит в коммерческой недвижимости: во многих странах офисные здания и торговые центры простаивают без арендаторов, а их владельцы вынуждены обслуживать дорогие кредиты.
Также, по ее словам, вызывает озабоченность деятельность инвестиционных фондов с нестабильной доходной базой и замедление международной торговли из-за тарифов и политической напряженности. Это может негативно сказаться на логистических компаниях и машиностроении.
Финансовая система, как заявила Вепренцева, сейчас более устойчива благодаря реформам после 2008 года: банки располагают большими резервами капитала, а контроль за рисками существенно ужесточен. Центральные банки внимательно следят за рынками и готовы оперативно вмешаться при признаках нестабильности.
Однако, по оценке эксперта, российская экономика по-прежнему уязвима из-за зависимости от цен на сырье и экспортных рынков. Но даже возможные колебания цен на нефть, газ и металлы скорее приведут к обычным циклическим изменениям доходов, а не к масштабному кризису. Эксперт советует бизнесу и гражданам учитывать возможные задержки инвестиций и разумнее подходить к займам, но считает маловероятным повторение шока 2008 года в обозримом будущем.