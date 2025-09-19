Повторится ли в России кризис 2008 года

«Сегодня ситуация иная: глобальная экономика замедляется, но системных провалов, подобных тем, что были полтора десятилетия назад, пока не зафиксировано. Международный валютный фонд и Всемирный банк отмечают снижение темпов роста в 2025 году, однако речь идет скорее о постепенном охлаждении, а не о лавинообразном падении», — прокомментировала Вепренцева. Об этом она заявила в интервью Life.ru.