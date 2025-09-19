Как будут регулировать интернет-торговлю в Беларуси? МАРТ предложил обсудить проект указа

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло на общественное обсуждение проект указа о совершенствовании регулирования потребительского рынка. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Проектом указа предлагается предоставить право владельцам интернет-площадок оказывать услуги в Беларуси только после включения сведений о них в Торговый реестр. Владельцам иностранных интернет-площадок — только в случае создания в Беларуси юридического лица и включения сведений о нем в Торговый реестр.
Также предложено установить основные требования к владельцу интернет-площадки, в том числе чтобы он исполнял обязанности продавца-нерезидента, размещающего на интернет-площадке предложения о продаже товаров (реализующего товары), предусмотренные законодательством Беларуси о защите прав потребителей.
Проект указа также предусматривает, что МАРТ получит право в установленном порядке принимать решения об ограничении доступа к интернет-площадкам в случае несоблюдения требований, предусмотренных в документе.
Кроме того, предлагается обязать юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, ведущих розничную торговлю через интернет-магазин, разрабатывать, утверждать и согласовывать с соответствующими уполномоченными органами перечень товаров, обязательных к наличию для реализации, и обеспечивать постоянное (или в течение определенного периода) наличие на сайте интернет-магазина предложений о продаже таких товаров.
Предлагается снять запрет на размещение (распространение) рекламы алкогольных напитков, табачных изделий, нетабачных никотиносодержащих изделий, жидкостей для электронных систем курения, электронных систем курения, систем для потребления табака, реализуемых в магазинах беспошлинной торговли, на сайтах владельцев таких магазинов в интернете.
Предусматривается также установление правил формирования отпускных цен на товары, реализуемые на экспорт, и реимпортированные товары.
Еще одна норма проекта указа касается обязанности юрлиц и ИП, ведущих розничную торговлю, представлять государственным органам, проводящим мониторинг соблюдения законодательства о ценах и ценообразовании, документы, обосновывающие расчет розничных цен на товары, в отношении которых введено государственное ценовое регулирование.
Действие указа будет распространяться на владельцев интернет-площадок, субъектов, ведущих розничную торговлю через интернет-магазин, и производителей товаров, поставляющих товары на экспорт.
Проект указа направлен на обеспечение защиты интересов личности, общества и государства в сфере торговли, в том числе с использованием интернета, создание условий для добросовестной конкуренции, в том числе путем выравнивания условий ведения предпринимательской деятельности для белорусских и иностранных интернет-магазинов и интернет-площадок, для онлайн-торговли и традиционной розницы, и повышения качества оказываемых услуг.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 19 по 29 сентября 2025 года включительно. -0-