Как будут регулировать интернет-торговлю в Беларуси? МАРТ предложил обсудить проект указа

Проект указа направлен на обеспечение защиты интересов личности, общества и государства в сфере торговли, в том числе с использованием интернета, создание условий для добросовестной конкуренции, в том числе путем выравнивания условий ведения предпринимательской деятельности для белорусских и иностранных интернет-магазинов и интернет-площадок, для онлайн-торговли и традиционной розницы, и повышения качества оказываемых услуг.