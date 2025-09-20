Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 20 сентября

Национальный банк определил курсы валют на 20 сентября, субботу. Так, курс евро, курс доллара и курс российского рубля были сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На субботу, 20 сентября, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0494 белорусского рубля, 1 евро — 3,6100 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6439 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 19 сентября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались без изменений.
