Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 20 сентября

Нацбанк Беларуси назвал курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 20 сентября, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк определил курсы валют на 20 сентября, субботу. Так, курс евро, курс доллара и курс российского рубля были сохранены.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На субботу, 20 сентября, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0494 белорусского рубля, 1 евро — 3,6100 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6439 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 19 сентября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались без изменений.

А еще МАРТ назвал топ-10 белорусских продуктов, которые стали чаще покупать белорусы.