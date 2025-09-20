Посчитано, сколько переплачивают москвичи за ипотеку после снижения ставки ЦБ

Овечкин пояснил, что при ставке 25% и средней стоимости квартиры в 25 млн рублей переплата за 20 лет достигала бы около 90,8 млн рублей, а ежемесячный платеж составлял 472 тыс. рублей. «Чтобы такую ипотеку одобрили, рекомендованный доход должен быть около 964 тыс. рублей в месяц. При снижении ставки до 22,4% переплата уменьшается до 77,8 млн рублей, а ежемесячный платеж — до 418 тыс. рублей. Рекомендуемый доход — около 856 тыс. рублей в месяц», — отметил эксперт, его оценку приводит «Газета.Ru».