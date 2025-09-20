Посчитано, сколько переплачивают москвичи за ипотеку после снижения ставки ЦБ

Переплата по ипотеке на покупку средней квартиры в столице сократится примерно на 13 млн рублей.
Переплата по ипотеке на покупку стандартной квартиры в Москве снизилась примерно на 13 млн рублей за счет уменьшения ставок. Об этом сообщил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин. По данным эксперта, разница вызвана снижением средней ипотечной ставки с 25% в июне 2025 года до 22,4% в сентябре на фоне корректировки ключевой ставки ЦБ.
Овечкин пояснил, что при ставке 25% и средней стоимости квартиры в 25 млн рублей переплата за 20 лет достигала бы около 90,8 млн рублей, а ежемесячный платеж составлял 472 тыс. рублей. «Чтобы такую ипотеку одобрили, рекомендованный доход должен быть около 964 тыс. рублей в месяц. При снижении ставки до 22,4% переплата уменьшается до 77,8 млн рублей, а ежемесячный платеж — до 418 тыс. рублей. Рекомендуемый доход — около 856 тыс. рублей в месяц», — отметил эксперт, его оценку приводит «Газета.Ru».
Специалист добавил, что снижение ключевой ставки Центробанка с 18% до 17% позволило банкам скорректировать ипотечные программы. По его словам, несмотря на уменьшение переплаты и платежей, сумма, необходимая для одобрения кредита, все еще остается высокой для большинства москвичей. Аналитики Level Group прогнозируют дальнейшее смягчение условий лишь при дополнительном снижении ключевой ставки ЦБ и стабилизации экономической ситуации.
12 сентября 2025 года Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 17% годовых, что позволило банкам скорректировать ипотечные программы и уменьшить переплаты для заемщиков. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не ожидает роста цен на жилье из-за удешевления ипотеки, а структура риска в строительной отрасли остается стабильной.