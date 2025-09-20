Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области не будут убирать ЛЭП на границе с Литвой

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что регион не планирует демонтировать линии электропередачи (ЛЭП) на границе с Литвой, хотя Вильнюс уже полностью убрал линии, соединявшие республику с областью.

«Удачи, дорогие наши соседи. Мы убирать линии электропередач на границе и не планировали. Это вопрос дальновидности и открытости к диалогу», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По его словам, Литве в будущем, возможно, придётся затратить огромные ресурсы на восстановление энергосвязей. Беспрозванных отметил, что сохраняется «малая доля надежды», что в стране останутся «здоровые, адекватные управленцы», которые смогут изменить ситуацию.

Глава региона подчеркнул, что Калининградская область не стоит на месте и развивает сотрудничество с другими международными партнёрами, прежде всего со странами БРИКС.