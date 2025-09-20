В Калининградской области не будут убирать ЛЭП на границе с Литвой

«Удачи, дорогие наши соседи. Мы убирать линии электропередач на границе и не планировали. Это вопрос дальновидности и открытости к диалогу», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
По его словам, Литве в будущем, возможно, придётся затратить огромные ресурсы на восстановление энергосвязей. Беспрозванных отметил, что сохраняется «малая доля надежды», что в стране останутся «здоровые, адекватные управленцы», которые смогут изменить ситуацию.
Глава региона подчеркнул, что Калининградская область не стоит на месте и развивает сотрудничество с другими международными партнёрами, прежде всего со странами БРИКС.