Компания из структуры Wildberries приобрела акции аэропорта в Ингушетии

Компания «Апр-Сити/ТВД» купила акции аэропорта в Ингушетии за 425 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Апр-Сити/ТВД», являющаяся частью структуры Wildberries, приобрела акции международного аэропорта «Магас» в Ингушетии за 425 миллионов рублей. Соответствующую информацию подтвердил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Сообщается, что для развития аэропорта «Магас» власти Ингушетии ранее решили выставить на продажу 100% его акций.

«Независимые эксперты оценили стоимость акций в 250 млн рублей, в аукционе на их покупку приняли участие компании ООО “Апр-Сити/ТВД” и ООО “АБС Холдинг”. 18 сентября победителем аукциона признано ООО “Апр-Сити/ТВД”, которое входит в структуру ООО “Вайлдберриз”», — пояснил Калиматов.

Как он уточнил, в результате аукциона контракт на сумму 425 млн рублей будет заключен в течение пяти дней.

Накануне, 11 сентября, Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке на некоторое время.

