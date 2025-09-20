Компания из структуры Wildberries приобрела акции аэропорта в Ингушетии

Компания «Апр-Сити/ТВД», являющаяся частью структуры Wildberries, приобрела акции международного аэропорта «Магас» в Ингушетии за 425 миллионов рублей. Соответствующую информацию подтвердил глава республики Махмуд-Али Калиматов.
Сообщается, что для развития аэропорта «Магас» власти Ингушетии ранее решили выставить на продажу 100% его акций.
«Независимые эксперты оценили стоимость акций в 250 млн рублей, в аукционе на их покупку приняли участие компании ООО “Апр-Сити/ТВД” и ООО “АБС Холдинг”. 18 сентября победителем аукциона признано ООО “Апр-Сити/ТВД”, которое входит в структуру ООО “Вайлдберриз”», — пояснил Калиматов.
Как он уточнил, в результате аукциона контракт на сумму 425 млн рублей будет заключен в течение пяти дней.
