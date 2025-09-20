Россиянам напомнили, сколько пенсионных баллов принесет средняя зарплата в 2025 году

При заработной плате в диапазоне 105−110 тысяч рублей в месяц россияне могут сформировать за год более 4,5 пенсионных коэффициентов (ИПК), влияющих на размер будущей пенсии. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.