Россиянам напомнили, сколько пенсионных баллов принесет средняя зарплата в 2025 году

При заработной плате в диапазоне 105−110 тысяч рублей в месяц россияне могут сформировать за год более 4,5 пенсионных коэффициентов (ИПК), влияющих на размер будущей пенсии. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«При реализации обозначенного прогноза у гражданина со средней заработной платой будет сформировано от 4,567 ИПК до 4,784 ИПК», — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.
По уточнениям Балынина, размер пенсии напрямую зависит от продолжительности стажа: при 25 годах — более 25,5 тыс. рублей, при 30 — свыше 28,8 тыс., при 35 — около 32 тыс. рублей, при условии ежегодного накопления 4,5+ ИПК.
Накануне юрист Евгения Безмаленко объяснила, что граждане России, не имеющие трудового стажа или достаточного количества пенсионных баллов, могут претендовать на социальную пенсию. Однако ее размер существенно ниже страховой.