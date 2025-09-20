Собственникам земли и недвижимости напомнили об уплате налогов до 1 декабря

При этом Гаврилов уточнил, что владелец несет полную ответственность за уплату налога даже без получения уведомления, так как закон обязывает его самостоятельно декларировать недвижимость при ее отсутствии в базе ФНС. Ранее россиянам напомнили, сколько пенсионных баллов может принести средняя зарплата в 2025 году.