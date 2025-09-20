Собственникам земли и недвижимости напомнили об уплате налогов до 1 декабря

Владельцы недвижимого имущества должны до 1 декабря предоставить налоговую отчетность за предыдущий период в отношении земельных участков, жилых помещений, домов, дач, гаражей и машино-мест. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Речь идет о тех платежах, которые касаются земельных участков, квартир, домов, дач, гаражей и машино-мест. Уведомления от ФНС уже направляются в личные кабинеты налогоплательщиков, а также доступны через “Госуслуги” и мобильное приложение “Налоги ФЛ”», — пояснил Гаврилов в беседе с РИА Новости.
Депутат также подчеркнул, что налоговая задолженность формируется за предыдущий календарный год, и оплата до декабря подразумевает полное погашение начисленной суммы без отсрочек.
При этом Гаврилов уточнил, что владелец несет полную ответственность за уплату налога даже без получения уведомления, так как закон обязывает его самостоятельно декларировать недвижимость при ее отсутствии в базе ФНС. Ранее россиянам напомнили, сколько пенсионных баллов может принести средняя зарплата в 2025 году.