Центробанк латиноамериканской страны продал более миллиарда долларов, чтобы спасти падающую нацвалюту

Центральный банк Аргентины за три дня продал более 1,1 млрд долларов США из резервов, чтобы поддержать курс песо. На этом фоне страновой риск поднялся до 1560 пунктов, сообщает республиканская газета La Nacion.
Только за пятницу, 19 сентября, ЦБ Аргентины продал из собственных резервов почти 680 млн долларов. Это максимальные дневные интервенции за несколько месяцев.
При этом министр экономики Аргентины Луис Капуто заявил, что ЦБ продаст все доллары до последнего для поддержания песо, если это потребуется.
В последние дни курс национальной валюты Аргентины вновь начал падать. Если еще в конце августа курс доллара составлял примерно 1350 песо, то на этой неделе он превысил отметку в 1,5 тыс. песо.
