После топливного кризиса в Приморье на Дальний Восток начали поставлять бензин из Сибири

«Газпром нефть» начала осуществлять поставки топлива с Омского нефтеперерабатывающего завода на Дальний Восток. Об этом глава компании Александр Дюков на форуме TNF-2025 (16+). Это решение стало ответом на рекомендации Федеральной антимонопольной службы, направленные на стабилизацию ситуации после серьезного топливного кризиса на Дальнем Востоке, который наиболее остро проявился в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia.
«Дальний Восток — это не наш рынок, у нас нет там НПЗ. Тем не менее, мы осуществляем туда поставки моторных топлив с Омского НПЗ как в рамках исполнения биржевых договоров, так и по прямым контрактам с розничными сетями и промышленными предприятиями», — цитирует Дюкова ТАСС (18+).
Компания также перенесла начало планового ремонта на Омском НПЗ, следуя рекомендациям правительства. По словам главы «Газпром нефти», это решение было принято «для стабилизации ситуации на топливном рынке».
Топливоснабжение Дальнего Востока осуществляется ограниченным кругом источников, что и стало одной из причин кризиса. По оценке Финансового университета при правительстве РФ, потребление нефтепродуктов в регионах ДФО составляет около 6 млн тонн в год, в то время как собственное производство не превышает 4 млн тонн, писал «Коммерсант» (18+).
Хронический дефицит в 2 млн тонн покрывался поставками из Сибири — с Ангарского, Ачинского и Омского заводов — преимущественно по железной дороге.
В Приморском крае основную нагрузку по обеспечению региона топливом несет Хабаровский НПЗ. Также ННК владеет около 295 автозаправочных станций в крае.
Необходимость в дополнительных поставках возникла после серьезного дефицита топлива, который поразил Приморье в августе. Жители региона столкнулись с беспрецедентными трудностями: километровые очереди на АЗС, многочасовые ожидания заправки, а на многих заправочных станциях топливо заканчивалось быстрее, чем его успевали привезти.
Цены на независимых АЗС, покупающих топливо у ННК с Хабаровского НПЗ, взлетели до критических отметок. Стоимость АИ-95 достигала 78−80 рублей за литр. На станциях ННК цена оставалась около 62−63 рублей, но и самого топлива не было.
Кризис был вызван сочетанием факторов. Это и резкий рост турпотока на 30%, на что указывали власти, и ремонты на НПЗ, и сокращение поставок после ухода «Роснефти» с рынка региона, и логистические проблемы из-за ремонтных работ на дорогах.
Решать ситуацию пришлось в ручном режиме. В Приморье власти договаривались с ННК об увеличении вдвое бензовозов.
В конце августа вице-премьер Александр Новак провел заседание оперативного штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Одним из ключевых решений стало продление запрета на экспорт бензина. Позже он поручил ФАС проверить высокую разницу цен на независимых АЗС Дальнего Востока.
Заместитель главы ФАС Виталий Королев на полях Десятого Восточного экономического форума (16+) сообщил о разработке комплекса мер для увеличения переработки нефти и стабилизации цен на топливо.
ФАС рекомендовала дальневосточным АЗС пересмотреть торговую стратегию, ориентируясь на поставки с более дешевых заводов Сибири, включая Омский НПЗ.
Как пояснил Виталий Королев, «хотя поставки из Сибири требуют более сложной логистики, сам ресурс обходится дешевле, и это позволит сделать конечную цену на топливо более конкурентоспособной, особенно для независимых компаний».
«Газпром нефть» в рамках стабилизационных мер планирует увеличить поставки бензина на внутренний рынок в сентябре на 14% по сравнению с прошлым годом и довести продажи на бирже с 15% до 17% от объемов производства.
Эксперты отмечают, что кризис в Приморье стал катализатором для пересмотра логистических схем топливоснабжения Дальнего Востока.