После топливного кризиса в Приморье на Дальний Восток начали поставлять бензин из Сибири

На весь макрорегион при этом работают всего два крупных НПЗ: Комсомольский НПЗ «Роснефти» с проектной мощностью 8 млн тонн в год и Хабаровский НПЗ ННК с мощностью более 4 млн тонн в год. В 2023 году на их долю пришлось лишь 3% от общего производства бензина в стране.