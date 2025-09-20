Россиянам напомнили о необходимости уплатить ряд налогов до 27 октября

Также к указанному сроку подается декларация по налогу на прибыль за девять месяцев, демонстрирующая промежуточные финансовые результаты деятельности компаний. Дополнительно предоставляются форма 6-НДФЛ, содержащая данные об удержанном НДФЛ, и расчет страховых взносов, отражающий перечисления во внебюджетные фонды. В итоге формируется комплексный пакет документов, сдаваемых одновременно.