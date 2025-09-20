Россиянам напомнили о необходимости уплатить ряд налогов до 27 октября

В октябре 2025 года организациям и самозанятым необходимо уплатить ряд налогов и страховых взносов, включая НДС, НДФЛ и налог на профессиональный доход. Строгое соблюдение сроков уплаты является критически важным, сообщил ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«Октябрь для налогоплательщиков начинается с конкретных дат и обязанностей, и если в начале месяца они точечные, к концу список дел заметно разрастается», — пояснил Говырин.
Так, до 27 октября организации должны предоставить декларацию по НДС за третий квартал. Говырин уточнил, что требование распространяется на всех налогоплательщиков на общей системе налогообложения, осуществляющих операции, облагаемые НДС.
Также к указанному сроку подается декларация по налогу на прибыль за девять месяцев, демонстрирующая промежуточные финансовые результаты деятельности компаний. Дополнительно предоставляются форма 6-НДФЛ, содержащая данные об удержанном НДФЛ, и расчет страховых взносов, отражающий перечисления во внебюджетные фонды. В итоге формируется комплексный пакет документов, сдаваемых одновременно.
Кроме этого, налоговый платеж за сентябрь для самозанятых списывается автоматически до 28 числа, а уведомление о нем приходит в приложении «Мой налог».
