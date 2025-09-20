Россиянам рассказали, кто получает самые большие ежемесячные выплаты в РФ

В России различные категории граждан могут рассчитывать на существенную помощь со стороны государства. Эта забота проявляется в форме ежемесячных денежных выплат, предусмотренных множеством законов и постановлений, подробнее о них рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Он напомнил, что участники Великой Отечественной войны получают материальную компенсацию благодаря Федеральному закону «О ветеранах». Среди них особое внимание уделяется ветеранам боевых действий, инвалидам войны, лицам, награждённым знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда», «Жителю осажденного Севастополя», эти знаки отличия гарантируют повышенные выплаты размером около 4 582 ₽/мес.
Кроме того, дети-инвалиды и взрослые инвалиды всех групп защищены Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Размер выплаты варьируется в зависимости от степени инвалидности и составляет от 3 333 ₽/мес. (III группа) до 5 830 ₽/мес. (I группа).
Люди, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы и аварий на ПО «Маяк», также имеют право на ежемесячные выплаты. Государство поддерживает пострадавших, компенсируя негативные последствия радиационного заражения. Выплаты варьируются в пределах от 8 328 ₽/мес. (инвалиды войны) до 4 164 ₽/мес. (дети-инвалиды).
Особая категория льготников включает героев нашей Родины: получателей орденов Славы, Героев СССР и Российской Федерации, которые пользуются особыми привилегиями и высокими пособиями. Размеры выплат достигают внушительных сумм: до 98 194 ₽/мес. (Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы) и до 72 403 ₽/мес. (Герои Социалистического Труда).
Также на поддержку со стороны государства в виде ежемесячных пособий могут рассчитывать ветераны войн и участники особых операций, включая солдат легендарной 6-й десантной роты, проявивших мужество и отвагу в ходе боя в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года.
«Если гражданин попадает под несколько категорий одновременно, он вправе получать наибольшую выплату. Исключением являются Герои Советского Союза и Герои России, которые могут получать обе льготы одновременно», — сказал Балынин.
Для назначения выплат можно подать заявление как через многофункциональные центры (МФЦ), так и онлайн через портал госуслуг.
