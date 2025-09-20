Ричмонд
В Казахстане стартует офлайн-этап сельскохозяйственной переписи

АСТАНА, 20 сен — Sputnik. С 20 сентября в Казахстане начинается офлайн-этап сельскохозяйственной переписи, сообщили в Национальном бюро статистики.

Источник: Sputnik.kz

Интервьюеры будут проводить подомовой обход во всех населенных пунктах. Всего планируется опросить около 1,2 миллиона домохозяйств.

В подомовом обходе задействованы более 2,5 тыс. интервьюеров. Они будут работать в отличительной голубой форме — жилетах и бейсболках с бейджами, где размещен QR-код для подтверждения личности. Если хозяев не окажется дома, интервьюер оставит уведомление с контактами для согласования времени следующего визита.

сообщили в Нацбюро статистики

Сельхозперепись проводится в Казахстане во второй раз. Ее цель — получить полное представление о состоянии аграрной отрасли, особенно на уровне сел, поселков и сельских округов. Переписной лист состоит из 22 вопросов, хозяев спросят о наличии скота и птицы, использовании земельных ресурсов, ведении огорода, применении удобрений и других сведениях.

На первом этапе в режиме онлайн приняли участие свыше 600 тысяч респондентов, отметили в Нацбюро.

Теперь начинается более масштабный этап: интервьюеры будут обходить дома и собирать данные с помощью планшетов. Призываем всех активно участвовать и предоставлять актуальную информацию. Вопросы простые и касаются только сельхоздеятельности. Все ответы используются исключительно в статистических целях и не передаются третьим лицам.

отметил руководитель Бюро Максат Турлубаев

Сельскохозяйственная перепись стартовала 1 августа и продлится до 20 октября. Полученные сведения помогут актуализировать данные об отрасли и станут основой для принятия решений по развитию сельского хозяйства.