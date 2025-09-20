В Казахстане стартует офлайн-этап сельскохозяйственной переписи

В подомовом обходе задействованы более 2,5 тыс. интервьюеров. Они будут работать в отличительной голубой форме — жилетах и бейсболках с бейджами, где размещен QR-код для подтверждения личности. Если хозяев не окажется дома, интервьюер оставит уведомление с контактами для согласования времени следующего визита.