Процесс интеграции ЗАЭС в РФ находится на финальной стадии

Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что этот процесс непрерывно движется с 2022 года.

Источник: Аргументы и факты

Процесс интеграции Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в РФ находится на финальной стадии, рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.

По его словам, с момента создания АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» в октябре 2022 года этот процесс непрерывно движется, передает ТАСС. За это время была проведена серьезная работа по всем направлениям.

«Я не буду говорить про процентное выполнение этого плана, но достаточно далеко мы продвинулись», — сказал Черничук, добавив, что этот процесс находится в завершающей стадии.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что обстрелы территории ЗАЭС со стороны ВСУ грозят ядерной катастрофой.