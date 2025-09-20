В Волгоградской области три автобуса с неисправностями сняли с маршрутов

По итогам проверок более 100 водителей маршрутных транспортных средств были привлечены к административной ответственности. Наиболее серьезные нарушения были выявлены у водителя, перевозившего пассажиров из Дагестана: отсутствие водительского удостоверения, документов на перевозку, а также незаконные изменения в конструкции транспортного средства. За нелегальную перевозку пассажиров водитель будет привлечен к ответственности сотрудниками Ространснадзора.