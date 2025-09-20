В Волгоградской области три автобуса с неисправностями сняли с маршрутов

Как сообщает Госавтоинспекция Волгоградской области, за 8 месяцев 2025 года произошло 47 аварий по вине водителей автобусов, в которых погибли 3 человека и 80 получили ранения.
Особое внимание уделяется техническому состоянию автобусов, наличию необходимых документов (диагностической карты, путевой документации), проведению медосмотров водителей, соблюдению правил перевозки пассажиров и работе должностных лиц транспортных предприятий.
Сотрудники используют специальные технические средства, такие как люфтомер и дымомер, для проверки технического состояния и соответствия нормам выбросов.
По итогам проверок более 100 водителей маршрутных транспортных средств были привлечены к административной ответственности. Наиболее серьезные нарушения были выявлены у водителя, перевозившего пассажиров из Дагестана: отсутствие водительского удостоверения, документов на перевозку, а также незаконные изменения в конструкции транспортного средства. За нелегальную перевозку пассажиров водитель будет привлечен к ответственности сотрудниками Ространснадзора.
Также три автобуса с неисправной тормозной системой, включая тот, что предназначался для перевозки детей, были эвакуированы на специализированную стоянку до устранения неисправностей.
В отношении должностных и юридических лиц, ответственных за выпуск на линию неисправных автобусов, проводятся проверки.