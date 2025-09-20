США хотят обсудить с Индией закупки нефти у России — Bloomberg

США намерены включить вопрос о закупках Индией российской нефти в повестку торговых переговоров с Нью-Дели. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно информации агентства, американская делегация под руководством помощника торгового представителя США по Южной и Центральной Азии Брендана Линча подняла этот вопрос на встрече с индийскими представителями во вторник.
В ходе переговоров индийская сторона, в свою очередь, настаивала на отмене дополнительной 25-процентной пошлины на закупки российских энергоносителей. Как отметил в пятницу официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, состоявшийся на этой неделе в Дели раунд переговоров был «позитивным и перспективным».
Переговоры о торговом соглашении между странами продолжаются уже длительное время. Основным препятствием, по данным СМИ, остается требование США о допуске на индийский сельскохозяйственный рынок генетически модифицированных культур, которое Индия отвергает по соображениям безопасности.
В конце августа США ввели дополнительные 25-процентные пошлины на импорт из Индии, доведя совокупную ставку до 50%. Это решение было обосновано резким ростом закупок индийскими НПЗ российской нефти — с менее 1% до 42% в общем импорте после 2022 года. Индийские власти называют меры США «необоснованными и несправедливыми», но выражают готовность к дальнейшему диалогу.
В Нью-Дели также указывают, что аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и страны ЕС.
