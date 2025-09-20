США хотят обсудить с Индией закупки нефти у России — Bloomberg

В конце августа США ввели дополнительные 25-процентные пошлины на импорт из Индии, доведя совокупную ставку до 50%. Это решение было обосновано резким ростом закупок индийскими НПЗ российской нефти — с менее 1% до 42% в общем импорте после 2022 года. Индийские власти называют меры США «необоснованными и несправедливыми», но выражают готовность к дальнейшему диалогу.