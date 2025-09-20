ЕС продлил соглашение о грузовых перевозках с Молдовой

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Молдова и Европейский союз продлили соглашение о грузовых перевозках до 31 марта 2027 года. Документ был подписан в Министерстве инфраструктуры и регионального развития госсекретарем по транспорту Мирчей Пэскэлуцэ и директором по наземному транспорту Европейской комиссии Кристианом Шмидтом.