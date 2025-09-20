Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС продлил соглашение о грузовых перевозках с Молдовой

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Молдова и Европейский союз продлили соглашение о грузовых перевозках до 31 марта 2027 года. Документ был подписан в Министерстве инфраструктуры и регионального развития госсекретарем по транспорту Мирчей Пэскэлуцэ и директором по наземному транспорту Европейской комиссии Кристианом Шмидтом.

Источник: Sputnik.md

В соответствии с соглашением, грузовики, зарегистрированные в Молдове, смогут легче пересекать границы с ЕС и внутри него.

Документ обеспечивает рост экспорта и импорта со странами-членами ЕС, доступ к безопасному и стабильному европейскому торговому рынку, а также укрепление роли Молдовы как партнера Украины в процессе восстановления вследствие упрощения логистических цепочек Украина — Молдова — ЕС.

поясняет министерство

Также Молдова начнет переговоры по проекту Решения № 1/2025 Объединенного комитета, созданного на основании соглашения между Молдовой и ЕС о перевозке грузов автомобильным транспортом. Соответствующий указ, подписанный президентом, был опубликован в «Официальном вестнике» (Monitorul oficial).