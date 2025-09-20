ЕС продлил соглашение о грузовых перевозках с Молдовой

В соответствии с соглашением, грузовики, зарегистрированные в Молдове, смогут легче пересекать границы с ЕС и внутри него.
Документ обеспечивает рост экспорта и импорта со странами-членами ЕС, доступ к безопасному и стабильному европейскому торговому рынку, а также укрепление роли Молдовы как партнера Украины в процессе восстановления вследствие упрощения логистических цепочек Украина — Молдова — ЕС.
Также Молдова начнет переговоры по проекту Решения № 1/2025 Объединенного комитета, созданного на основании соглашения между Молдовой и ЕС о перевозке грузов автомобильным транспортом. Соответствующий указ, подписанный президентом, был опубликован в «Официальном вестнике» (Monitorul oficial).