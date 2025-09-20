Запрет на заимствованиям в валюте между физлицами могут ввести в Беларуси

В Беларуси может быть введен запрет на заимствования в иностранной валюте между физлицами. Соответствующий документ рассмотрели белорусские депутаты, пишет БелТА.
В частности, в Палате представителей Национального собрания был принят во втором чтении законопроект закона, предполагающий введение новых ограничений на займы у физлиц, величину процентов, пени и т.д.
Так, документ запрещает операции по заимствованиям в иностранной валюте между физическими лицами, в эквиваленте иностранных валют или в условных денежных единицах. Исключение в этом случае делается для близких родственников.
Здесь мы подробнее писали о том, какие еще изменения в правила займов в Беларуси содержатся в документе.
Когда закон будет принят, соответствующие изменения будут внесены в Гражданский кодекс Беларуси и в законы о валютном регулировании и валютном контроле и о рекламе.
Тем временем Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 20 сентября.