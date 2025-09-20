Ричмонд
В Гусеве заработал завод панировочных сухарей

В пятницу в Гусеве официально открылся новый завод по производству панировочных сухарей. Проект реализовала группа компаний «Продукты питания», вложив в строительство и запуск предприятия 250 миллионов рублей.

Источник: пресс-служба Минсельхоза Калининградской области

В церемонии открытия принял участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. По словам представителей компании, мощности производства рассчитаны на выпуск 750 тонн готовой продукции в месяц, а это порядка 9 тысяч тонн в год.

Предприятие будет работать не только на обеспечение потребностей самой группы компаний, но и станет поставщиком для крупнейших производителей региона. В Минсельхозе отмечают, что запуск завода повысит уровень продовольственной безопасности области и создаст новые рабочие места.

Жители Гусева уже называют предприятие важным шагом в развитии местной экономики, а власти подчеркивают, что регион продолжает укреплять позиции в сфере переработки и пищевого производства.

Ранее мы писали о том, что калининградского мясопроизводителя оштрафовали за нарушения на заводе.