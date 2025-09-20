В Гусеве заработал завод панировочных сухарей

В церемонии открытия принял участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. По словам представителей компании, мощности производства рассчитаны на выпуск 750 тонн готовой продукции в месяц, а это порядка 9 тысяч тонн в год.
Предприятие будет работать не только на обеспечение потребностей самой группы компаний, но и станет поставщиком для крупнейших производителей региона. В Минсельхозе отмечают, что запуск завода повысит уровень продовольственной безопасности области и создаст новые рабочие места.
Жители Гусева уже называют предприятие важным шагом в развитии местной экономики, а власти подчеркивают, что регион продолжает укреплять позиции в сфере переработки и пищевого производства.
Ранее мы писали о том, что калининградского мясопроизводителя оштрафовали за нарушения на заводе.