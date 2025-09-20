Проезд подорожает еще на шести маршрутах в Хабаровске

Вскоре проезд подорожает на автобусах № 88, 6, 25, 31, 14−1, 21−1, 24−1, 56−1, 71−1, 29П, 34.
"…Управление промышленности и транспорта информирует о поступлении уведомлений от:
— ООО «Бриз» об изменении с 19.09.2025 тарифа по маршруту № 88 на тариф в размере 65 рублей;
— ООО «Ефимов» об изменении с 28.09.2025 тарифа по маршрутам № 6, 25, 31 на тариф в размере 62 рублей;
— ООО «Оператор» об изменении с 28.09.2025 тарифа по маршрутам № 14−1, 21−1, 24−1, 56−1 на тариф в размере 62 рублей;
— ИП Филимонова А. С. об изменении с 01.10.2025 тарифа по маршруту № 71−1 на тариф в размере 60 рублей;
— ИП Трофименко В. А. об изменении с 02.10.2025 тарифа по маршрутам № 29П, 34 на тариф в размере 60 рублей".