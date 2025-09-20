В пермских ТЦ продолжает падать посещаемость

По словам эксперта, в целом объекты регионального рынка демонстрируют типичную картину: после затишья следует рост активности, но в основе — системное снижение потока за весь год. «Торговым центрам приходится балансировать между экономическими ограничениями и конкуренцией онлайн-каналов. При этом рост посещаемости в августе, как в сравнении с июлем, так и год к году, подтверждает, что офлайн остается важным каналом взаимодействия с потребителем — особенно в сегментах с высокой значимостью или стоимостью товаров и услуг», — резюмировал руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies.