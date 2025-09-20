Дмитрий Демешин навестил с рабочим визитом ведущей рыбоперерабатывающий завод Охотского округа

Он также побывал в икорных, пресервных цехах, зоне глубокой переработки и складе-холодильнике. Об этом пишет пресс-служба правительства.
Осматривая окрестности, глава заметил, что организация активно поддерживает местных производителей и помогает им продвигать и реализовывать продукцию под брендом «Сделано в Хабаровском крае». Например, за 2024 год поставили более 148 тонн рыбных товаров, из 97 тонн лососевых. Популяцию последних стараются искусственно воспроизводить с помощью соцпроектов.
«Охотский округ — важнейший промысловый район края. Задачей правительства региона является поддержка рыбохозяйственных предприятий», — сказал Дмитрий Демешин.
Сейчас в муниципалитете действуют 23 организации, 4 из которых — поселкообразующие, то есть они являются основой социально-экономической местной жизни. В прошлом году им удалось добыть 31,2 тысяч тонн водных биоресурсов и произвести 16,9 тысяч тонн товаров.