Дмитрий Демешин навестил с рабочим визитом ведущей рыбоперерабатывающий завод Охотского округа

Сейчас в муниципалитете действуют 23 организации, 4 из которых — поселкообразующие, то есть они являются основой социально-экономической местной жизни. В прошлом году им удалось добыть 31,2 тысяч тонн водных биоресурсов и произвести 16,9 тысяч тонн товаров.