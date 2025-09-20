Ричмонд
Под Черняховском завершат стройку завода картофеля фри

Под Калининградом, в индустриальном парке Черняховский, выходит на финишную прямую крупный инвестпроект — завод по производству замороженного картофеля фри и картофельных оладий от группы компаний «Атлантис». В пятницу глава региона Алексей Беспрозванных лично оценил ход работ на площадке.

Источник: пресс-служба Минсельхоза Калининградской области

Завод строят с 2023 года. Сейчас на объекте устанавливают новые технологические линии и проводят пусконаладку оборудования — те этапы, после которых производство сможет выйти на проектную мощность. Годовой выпуск запланирован на уровне порядка 105 тысяч тонн готовой продукции.

На территории уже возведена большая часть инфраструктуры: построено около 50 из 60 запланированных картофелехранилищ, что позволит обеспечить непрерывность сырьевого цикла и хранения урожая.

Для посевной кампании этого года компания увеличила площади под картофель в два раза — до 3,1 тысячи гектаров. Это означает, что часть продукции будет идти не только в сети быстрого питания, но и на прилавки региональных магазинов.

В министерстве сельского хозяйства отмечают, что запуск производства усилит продовольственную безопасность области и создаст новые рабочие места в районе. Заключительные работы на заводе планируют завершить в ближайшее время, после чего начнется промышленная эксплуатация.

Ранее мы писали о том, что в Гусеве заработал завод панировочных сухарей.