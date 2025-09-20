На границе с Литвой предупредили о сбоях в оформлении грузов

Как уточнили в пресс-службе Калининградской областной таможни, 20 сентября с 8:00 до 20:00 на территории Литвы будут проводиться плановые работы по управлению технической инфраструктурой. В этот период прекратят функционировать основные сервисы, обеспечивающие таможенное оформление грузов.
Среди них — система обработки деклараций MDAS, интеллектуальная iMDAS, национальная система контроля транзита NTKS и ряд других платформ. Из-за этого оформление товаров и прохождение процедур на границе может занять больше времени, чем обычно.
Особое внимание перевозчикам советуют обратить на возможные задержки при пересечении границы через многосторонний автомобильный пункт пропуска Чернышевское. Таможня рекомендует учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
