Аэропорт в Маркулештах в Молдове готовят к модернизации

Известно, что этот аэропорт изначально создавали как военную базу, позже комплекс был преобразован в 2002 году в аэропорт двойного назначения — гражданский и военный. Сегодня он занимает свыше 250 гектаров и располагает одной из самых длинных и прочных полос в регионе. С технической точки зрения Маркулешты полностью функциональны: взлетно-посадочная полоса сертифицирована и регулярно проходит аудит гражданской авиации, но требуется модернизация.