Аэропорт в Маркулештах в Молдове готовят к модернизации

КИШИНЕВ, 20 сен — Sputnik. Международный аэропорт Маркулешты на севере Молдовы будет модернизирован за счет государственных средств после передачи его под управление Кишиневского аэропорта. Эту информацию подтвердил для СМИ администратор воздушной гавани Николай Кликич.
По его словам, на реконструкцию взлетно-посадочной полосы длиной 2,5 км и развитие инфраструктуры для пассажирских и грузовых рейсов выделят более 4 миллионов евро.
Известно, что этот аэропорт изначально создавали как военную базу, позже комплекс был преобразован в 2002 году в аэропорт двойного назначения — гражданский и военный. Сегодня он занимает свыше 250 гектаров и располагает одной из самых длинных и прочных полос в регионе. С технической точки зрения Маркулешты полностью функциональны: взлетно-посадочная полоса сертифицирована и регулярно проходит аудит гражданской авиации, но требуется модернизация.
При этом в последние месяцы в аэропорту были замечены самолеты из Украины, которые, по данным властей, нуждались во временной стоянке из-за войны.
По официальным оценкам, модернизация обойдется в более чем 4,2 млн евро. Планируется реконструкция полосы, обновление терминала и технического оборудования для соответствия международным стандартам. Власти ведут переговоры с европейскими партнерами о дополнительном финансировании и возможностях расширения операционной деятельности.