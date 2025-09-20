Власти выявили уникальный район Самары, в котором не сдают квартиры

В Самаре неожиданно вскрылся уникальный феномен: власти выяснили, что в Красноглинском районе невозможно снять квартиру. Об этом стало известно в ходе поездки министра градостроительной политики региона Андрея Грачева.
Чиновник посетил район в рамках обсуждения крупного инфраструктурного проекта. Проблема, поднятая местным бизнесом, может оказать большое влияние как на экономику района, так и на развитие всего города.
«Мы активно расширяем производство и привлекаем квалифицированных специалистов. Но отсутствие доступного жилья поблизости создаёт серьёзные трудности при найме персонала», — рассказали министру на встрече представители АО «ГК “Электрощит” — ТМ Самара».
Теперь Красноглинский район, где не сдают квартиры, официально в центре внимания чиновников.