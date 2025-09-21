В Узбекистане наладят переработку и утилизацию пищевых отходов — постановление Кабмина

Документом утвержден план мероприятий по реализации программы «Окилона истеъмол» («Save food»). Она направлена на сокращение образования пищевых отходов и предотвращение сверхнормативных отходов в сфере общественного питания.
В рамках программы, юридические лица и предприниматели, осуществляющие сброс производственных сточных вод, загрязненных сверх установленной нормы, должны проводить первичную очистку сточных вод на локальных очистных сооружениях.
Кроме этого, подключать к сетям отведения сточных вод новых потребителей, образующих загрязненные сверх установленной нормы сточные воды в процессе производства товаров, будут только при наличии локальных очистных сооружений.
С 1 июля 2026 года предприятиям общепита, имеющим масложироуловители, обеспечивающие отделение масложировых продуктов от сточных вод, разрешат подключаться к централизованным системам водоотведения. Они будут обязаны не реже одного раза в месяц очищать масложироуловители от отработанных масел, а также осуществлять переработку и утилизацию отработанных масел и жиров.
Кроме того, при отсутствии газа и использовании древесины или угля необходимо устанавливать устройства, улавливающие загрязняющие атмосферу вещества и запахи.
Постановлением 2026−2030 годы объявлены «Периодом экстренной продовольственной безопасности». В этот период будет осуществляться строгий контроль за проведением свадеб, семейных торжеств и праздников. Планируется также обеспечивать сдачу отходов производства пищевой продукции на перерабатывающие предприятия и другие меры.