В Узбекистане наладят переработку и утилизацию пищевых отходов — постановление Кабмина

С 1 июля 2026 года предприятиям общепита, имеющим масложироуловители, обеспечивающие отделение масложировых продуктов от сточных вод, разрешат подключаться к централизованным системам водоотведения. Они будут обязаны не реже одного раза в месяц очищать масложироуловители от отработанных масел, а также осуществлять переработку и утилизацию отработанных масел и жиров.