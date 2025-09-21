Ричмонд
В Узбекистане наладят переработку и утилизацию пищевых отходов — постановление Кабмина

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Кабинет Министров Узбекистана своим постановлением определил меры по эффективному использованию пищевых отходов, образующихся на предприятиях общественного питания, снижению их негативного воздействия на окружающую среду и предотвращению сверхнормативного образования отходов. Об этом сообщает информационно-правовой портал Norma.

Документом утвержден план мероприятий по реализации программы «Окилона истеъмол» («Save food»). Она направлена на сокращение образования пищевых отходов и предотвращение сверхнормативных отходов в сфере общественного питания.

В рамках программы, юридические лица и предприниматели, осуществляющие сброс производственных сточных вод, загрязненных сверх установленной нормы, должны проводить первичную очистку сточных вод на локальных очистных сооружениях.

Кроме этого, подключать к сетям отведения сточных вод новых потребителей, образующих загрязненные сверх установленной нормы сточные воды в процессе производства товаров, будут только при наличии локальных очистных сооружений.

С 1 июля 2026 года предприятиям общепита, имеющим масложироуловители, обеспечивающие отделение масложировых продуктов от сточных вод, разрешат подключаться к централизованным системам водоотведения. Они будут обязаны не реже одного раза в месяц очищать масложироуловители от отработанных масел, а также осуществлять переработку и утилизацию отработанных масел и жиров.

Кроме того, при отсутствии газа и использовании древесины или угля необходимо устанавливать устройства, улавливающие загрязняющие атмосферу вещества и запахи.

Постановлением 2026−2030 годы объявлены «Периодом экстренной продовольственной безопасности». В этот период будет осуществляться строгий контроль за проведением свадеб, семейных торжеств и праздников. Планируется также обеспечивать сдачу отходов производства пищевой продукции на перерабатывающие предприятия и другие меры.