Беларусь продлила запрет на вывоз ряда промышленных товаров

Правительство Беларуси продлило запрет на вывоз из страны ряда промышленных товаров. Соответствующее постановление Совмина было принято в 2022-м и продлевается не в первый раз. Новый документ (постановление № 514 от 18 сентября 2025-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.