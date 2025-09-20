Беларусь продлила запрет на вывоз ряда промышленных товаров

Правительство Беларуси продлило запрет на вывоз из страны ряда промышленных товаров. Соответствующее постановление Совмина было принято в 2022-м и продлевается не в первый раз. Новый документ (постановление № 514 от 18 сентября 2025-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, с 23 сентября 2025-го по 22 марта 2026-го из Беларуси запрещается вывозить свыше 200 промышленных товаров, обозначенных кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.
В частности, запрет введен для медицинских и ветеринарных товаров, ядерных реакторов, паровых котлов и генераторов, холодильного оборудования, аккумуляторов, телефонов, звукозаписывающего оборудования, мониторов, беспилотников и других промтоваров.
Напомним, ограничительные меры содержат и ряд исключений. Например, не запрещается вывозить промышленные товары, которые были произведены в Беларуси. Их происхождение подтверждается соответствующими сертификатами. Также исключение сделано для транзитных товаров, на вывоз которых МАРТ выдает разовые лицензии.
