Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с аварийным домом в Самаре

В Самаре жителям аварийного дома не предоставили новое жилье.

Источник: Комсомольская правда

В приемную председателя СК России Александра Бастрыкина обратилась жительница Самары. Ее семья живет в аварийном доме на улице Санфировой, построенном в 1948 году. Крыша постоянно протекает, квартиры затапливает. Еще в 2015 году дом признали аварийным и уже частично расселили.

«Но до сих пор семье заявительницы и их соседям благоустроенное жилье не предоставлено», — прокомментировала пресс-служба СК России.

При этом жителям сообщили, что выселять из дома их будут принудительно, но они с этим не согласны.

В СК Самарской области по этому обращению завели уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования и его результатах.

Также председателю СК доложат по делу о нападении на 9-летнего мальчика в Кинель-Черкассах.