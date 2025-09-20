Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с аварийным домом в Самаре

В приемную председателя СК России Александра Бастрыкина обратилась жительница Самары. Ее семья живет в аварийном доме на улице Санфировой, построенном в 1948 году. Крыша постоянно протекает, квартиры затапливает. Еще в 2015 году дом признали аварийным и уже частично расселили.