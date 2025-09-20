Минтранс РФ ответил на сообщения о введении платного проезда по всем дорогам

Минтранс РФ не поддерживает идею введения платного проезда по всем российским дорогам, сообщил представитель министерства.
Такая идея «не обсуждается и не рассматривается». В министерстве отметили: данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе дискуссии. «Министерство не поддерживает эту инициативу», — подчеркивается в сообщении.
В пятницу заместитель начальника управления «Росавтодора» Денис Кирюхин рассказал о планах ведомства сделать проезд по всем российским дорогам платным к 2030 году. Инициативу спикер объяснил удорожанием содержания и ремонта автодорог, а также ограничениями бюджета.
