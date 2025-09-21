Ричмонд
В ЕС обеспокоились из-за сделки КНР с Польшей

Польша и Китай заключили торговое соглашение, что вызвало серьезную озабоченность в Европейском союзе (ЕС).

Польша и Китай заключили торговое соглашение, что вызвало серьезную озабоченность в Европейском союзе (ЕС). Об этом информирует портал Sohu.

Ранее Польша заблокировала железнодорожные пункты пропуска на границе с Белоруссией, что создало сложности с поставками товаров из КНР в Европу. Впоследствии министр иностранных дел Китая Ван И провел встречи с главой МИД Польши Радославом Сикорским и президентом страны Каролем Нароцким. Результатом переговоров стало подписание соглашения о сотрудничестве в добыче полезных ископаемых, производстве электромобилей и установлении правил экспортного контроля.

Данная сделка обеспечила Пекину транспортный коридор для поставок, в то время как Варшава получила значительную промышленную поддержку. В ЕС выразили обеспокоенность тем, что Польша отошла от общепринятых правил и добилась для себя привилегированного положения.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что торговое соглашение между США и ЕС не вызывает оптимизма. По его словам, Польша может потерять около 8 миллиардов злотых, а значительные убытки понесут обе стороны Атлантики.

Читайте материал по теме: На Западе раскрыли, как Польша «душит» экономику Евросоюза.

