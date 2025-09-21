В ЕС обеспокоились из-за сделки КНР с Польшей

Ранее Польша заблокировала железнодорожные пункты пропуска на границе с Белоруссией, что создало сложности с поставками товаров из КНР в Европу. Впоследствии министр иностранных дел Китая Ван И провел встречи с главой МИД Польши Радославом Сикорским и президентом страны Каролем Нароцким. Результатом переговоров стало подписание соглашения о сотрудничестве в добыче полезных ископаемых, производстве электромобилей и установлении правил экспортного контроля.