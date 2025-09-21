Нацбанк определил курс евро и курс доллара на 21 сентября

В Национальном банке установили курсы валют на 21 сентября, воскресенье. В частности, курс евро, курс доллара и курс российского рубля остались без изменений.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На воскресенье, 21 сентября, Национальный банк определил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 3,0494 белорусского рубля, 1 евро — 3,6100 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6439 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на пятницу, 19 сентября, и субботу, 20 сентября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались без изменений и в воскресенье, 21 сентября.
